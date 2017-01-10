В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 бойца - Минобороны

Из 256 человек небоевых потерь в прошлом году 63 военных покончили с собой, 58 - умерли вследствие болезней

В 2016 году небоевых потерь в зоне АТО у украинской армии было больше, чем боевых. Из 256 человек небоевых потерь 63 покончили с собой, 58 умерли вследствие болезней. Об этом говорится в официальном ответе Минобороны, опубликованном журналистом Алексеем Братущаком на своей странице в Facebook.

Согласно ответу министерства, в 2016 году в боях погибли 211 военнослужащих. Небоевые потери составили 256 человек.

Самой распространенной причиной небоевых потерь является самоубийство (63 случая). На втором - смерть в результате болезней (58 случаев). Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 погибли в результате несчастных случаев, 18 - в результате ДТП, 10 - в результате отравления, в том числе алкогольного и наркотического, 4 - в результате нарушения мер безопасности. Пятеро военных из 256 погибли по другим причинам, которые не указываются.

Данные предоставлены за период с 1 января по 32 декабря 2016 года.





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