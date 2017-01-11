ЕС требует конфиденциальности для пользователей Facebook и Gmail

В ЕС внесли предложение об ужесточении правил отслеживания общения в онлайн-сервисах, которое компании используют для рассылки контекстной рекламы

Европейский Союз внес предложение об усилении конфиденциальности пользователей сервисов Whatsapp, Imessage, социальной сети Facebook и почты Gmail. Более жесткие правила могут навредить компаниям, поскольку это ограничит их возможности в распространении рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Согласно внесенному предложению, компаниям придется гарантировать конфиденциальность разговоров своим клиентов и получить их согласие, прежде чем отслеживать их в интернете для рассылки контекстной рекламы.

Службы электронной почты, такие как Gmail и Hotmail, не смогут сканировать электронную почту клиентов, чтобы присылать им рекламу, без получения личного согласия.

Как отмечают журналисты, большинство бесплатных онлайн-сервисов полагаются на рекламу, чтобы финансировать себя, а такие меры могут стать преградой для предоставления бесплатных услуг.

Предложение Еврокомиссии направлено, главным образом, на американских интернет-гигантов, таких как Facebook, Google и Microsoft.

Компании, которые нарушат требования, должны будут уплатить штраф, размером 4.0% от их общего финансового оборота, согласно отдельному закону о защите данных, который вступит в силу в 2018 году.

Прежде чем закон вступил в силу, предложение должно быть одобрено Европейским парламентом и государствами-членами ЕС.

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