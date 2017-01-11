ГСЧС предупреждает о снегопадах и метелях
ГСЧС предупреждает о снегопадах, метелях, сильном ветре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах - гололедица.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - сильный мокрый снег.
12 января в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
ГСЧС просит украинцев быть острожными и по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.
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