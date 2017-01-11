В Сиднее установили пляж с пластиковыми шарами вместо воды: фото

По задумке авторов, инсталляция Пляж должна создать атмосферу солнечного летнего дня

Художники из арт-группы Snarkitecture (Нью-Йорк) открыли в австралийском Сиднее инсталляцию Пляж, где люди плавают не в воде, в миллионах пластиковых шаров. Об этом сообщается на сайте Snarkitecture.

По задумке авторов, Пляж должен создать атмосферу солнечного летнего дня.

Впервые эту инсталляцию демонстрировали в Вашингтоне, США, в 2015 году. А сейчас она кочует по всему миру.



Фото: instagram.com / snarkitecture



Фото: instagram.com / n.issa



Фото: instagram.com / nicha.kosii



Фото: instagram.com / arry.arry.arry



Фото: instagram.com / shelagram



Фото: instagram.com / nutellasum

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