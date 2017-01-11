За первую неделю 2017 от гриппа умерли шесть человек - Минздрав
За период со 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего за это время госпитализировали больше 12 тысяч человек, из них 65,9% - дети возрастом до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшается, но в Минздраве отмечают, что это может быть связано с новогодними праздниками, когда люди были дома и меньше обращались за медицинской помощью.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший - в Луганской.
В 13 областях эти показатели превысили эпидпорог.
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