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За первую неделю 2017 от гриппа умерли шесть человек - Минздрав

11.01.2017 22:45
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ идут на спад; в первую неделю года госпитализировали больше 12 тысяч человек
За первую неделю 2017 от гриппа умерли шесть человек - Минздрав

За период со 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

Всего за это время госпитализировали больше 12 тысяч человек, из них 65,9% - дети возрастом до 17 лет. 

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшается, но в Минздраве отмечают, что это может быть связано с новогодними праздниками, когда люди были дома и меньше обращались за медицинской помощью. 

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший - в Луганской. 

В 13 областях эти показатели превысили эпидпорог. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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