За первую неделю 2017 от гриппа умерли шесть человек - Минздрав

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ идут на спад; в первую неделю года госпитализировали больше 12 тысяч человек

За период со 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Всего за это время госпитализировали больше 12 тысяч человек, из них 65,9% - дети возрастом до 17 лет.



Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшается, но в Минздраве отмечают, что это может быть связано с новогодними праздниками, когда люди были дома и меньше обращались за медицинской помощью.



Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший - в Луганской.



В 13 областях эти показатели превысили эпидпорог.

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