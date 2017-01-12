В Херсон запретили въезд грузовикам

На время запрета в связи с погодными условиями определены места отстоя транспорта на въезде в город

В Херсон запретили въезд крупногабаритного автомобильного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте города.



Ограничить въезд решили из-за сложных погодных условий.



На время действия запрета определили места на въезде в город, где грузовики могут перестоять.



В город нельзя въезжать на крупногабаритном грузовом транспорте, запрещено его обслуживание вне диспечерского контроля. К торговым точкам товары будет подвозить транспорт малой грузоподъемности.

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