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В Херсон запретили въезд грузовикам

12.01.2017 04:58
На время запрета в связи с погодными условиями определены места отстоя транспорта на въезде в город
В Херсон запретили въезд грузовикам

В Херсон запретили въезд крупногабаритного автомобильного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Ограничить въезд решили из-за сложных погодных условий. 

На время действия запрета определили места на въезде в город, где грузовики могут перестоять. 

В город нельзя въезжать на крупногабаритном грузовом транспорте, запрещено его обслуживание вне диспечерского контроля. К торговым точкам товары будет подвозить транспорт малой грузоподъемности.

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