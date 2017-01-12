В Одесской области по-прежнему ограничено движение на ряде дорог

Ограничения действуют на трассах Одесса - Рени, Одесса - Мелитополь - Новоазовск, а также на дорогах в 11 районах области

В Одесской области из-за сложных погодных условий по-прежнему ограничено движение всех видов транспорта на автодороге Одесса - Рени. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



С 12:00 11 января ограничено движение для тяжеловесного транспорта на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога.

Также запрещено движение автотранспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

Кроме того, остается ограничение в движении для тяжеловесного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.

В то же время с 16:00 11 января были сняты ограничения движения на автодорогах Одесса-Мелитополь-Новоазовск, Одесса-Рени (частично), Одесса-Кучурган, Одесса-Черноморск.

По информации Министерства инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Как отмечают в ГСЧС, в настоящее время на дорогах государственного и регионального значения заторы не зафиксированы. Также не зафиксированы обращения граждан, получивших обморожения в заторах.

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С 4 января подразделения спасателей вызволили из снежных заносов 2013 автомобилей, в которых находились 4848 человек.

Ранее сообщалось о том, что из-за ухудшения погоды по просьбам пассажиров с 11 по 21 января ежедневно будет курсировать поезд Одесса-Измаил.

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