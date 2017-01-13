Доставка цветов в Киеве: возможность порадовать любимых и близких

Выбирая, где заказать цветы онлайн, важно быть уверенным в том, что вы не переплачиваете по сравнению с покупкой букета в офлайн-магазине

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В преддверии Дня всех влюбленных и 8-го марта вопрос доставки цветов становится как никогда актуальным. Рискнуть ли с покупкой онлайн, где заказать, как не ошибиться с выбором и не переплатить?

Покупки онлайн с каждым годом набирают оборотов, в том числе и в сегменте флористики, ведь вместо того чтобы искать поблизости цветочный магазин, затем долго объяснять флористу какие именно цветы вам нужны и самому их доставлять, доставку цветов в Киеве теперь можно организовать при помощи всего нескольких кликов, экономя при этом свои время и деньги. Заказать доставку цветов - один из самых простых и эффективных способов поздравить любимых, коллег, друзей и близких с праздниками, порадовать, поблагодарить, сделать комплимент, сюрприз или просто подарить чудесное настроение на долгое время.



Выбирая, где заказать цветы онлайн, важно быть уверенным в том, что вы не переплачиваете по сравнению с покупкой букета в офлайн-магазине, что доставленный букет точно будет красивым и соответствовать заказанному, цветы будут свежими и долго простоят, а доставку цветов по Киеву осуществят точно в нужное время. Цветочный магазин Don Pion на ура справляется со всеми этими задачами!

Мужское название бренда Don Pion выбрано не случайно - сервис создан для того, чтобы, в первую очередь, упростить жизнь мужчинам, сделав процесс покупки цветов максимально простым. На сайте каждый день доступны к заказу более 150 стильных цветочных композиций на любой вкус и бюджет, а определиться с заказом вам помогут удобные фильтры или профессиональный флорист-консультант. Букет можно дополнить множеством небольших приятных сюрпризов - воздушными шарами, сладостями, ароматизированными свечами, живыми растениями, открытками или мягкими игрушками, чтобы сделать подарок по-настоящему незабываемым.



Очень удобно, что доставка цветов в Киеве осуществляется в течении всего двух часов с момента получения заказа. Также букет можно заказать на сайте, а забрать в ближайшем офлайн-магазине Don Pion - Океан Плазе или ЦУМе. Магазин может похвастаться очень хорошими ценами, талантливыми флористами и широким выбором как местных, так и экзотических импортных цветов со всего мира. Розы, тюльпаны, амариллисы, гортензия, пионы, фрезии, ранункулюсы, гиацинты - всего при создании букетов используют больше 100 разновидностей цветов и зелени, но самыми популярными в любое время года все равно остаются букеты из красных роз.

Интересной особенностью интернет-магазина Don Pion является веб-камера - вы в любой момент сможете подключиться и наблюдать за тем, как создают ваш букет. В Don Pion говорят, что они доставляют не просто цветы, а что ни есть настоящую радость, ведь наблюдать за счастливыми улыбками удивленных получательниц букетов - особое удовольствие!



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