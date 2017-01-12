Ученые установили истинный возраст Луны

Исследования показали, что Луна старше, чем предполагалось ранее, ее возраст составляет около 4,51 млрд лет

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) установили, что возраст Луны составляет около 4,51 млрд лет. Об этом говорится в сообщении на сайте университета.

Исследования показали, что Луна старше, чем предполагалось ранее. Разница варьируется в пределах от 40 млн лет до 140 млн лет.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав минерал циркон, доставленный с Луны в 1971 году после возвращения американского "Аполлона-14" на Землю.

По словам ученых, циркону удается "лучше всего сохранять геологическую историю".

Это исследование дает основания предполагать, что Луна появилась спустя около 60 млн лет после зарождения солнечной системы. Это очень важная информация для астрономов, изучающих историю развития Земли и планетной системы в целом.

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