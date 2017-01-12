Непогода в Закарпатье: трасса на Львов перекрыта для большегрузов

Как сообщили в Укравтодоре, ограничение введено с утра 12 января. Также ограничен въезд из Ивано-Франковской в Закарпатскую область

В Закарпатской области в связи с непогодой временно ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге Мукачево - Львов. Об этом в своем Facebook сообщает Укравтодор.

"С 08:30 12.01.2017 в связи с резким ухудшением погодных условий (снегопад, метель, резкий порывистый ветер, гололедица) временно ограничивается движение для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов на территории Закарпатской области и въезд из Ивано-Франковской в Закарпатскую область", - говорится в сообщении.

В то же время с 09:00 12 января сняты ограничения и восстановлено движение транспорта на автодороге Одесса - Рени, кроме грузовых, тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

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Ранее сообщалось о том, что в 11 районах Одесской области из-за сложных погодных условий запрещено движение автотранспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения.

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