Погоня за лайками в соцсетях приводит к унынию - опрос

Респонденты рассказали, что их больше всего огорчает во время пользования социальными сетями

Для большинства пользователей жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Kaspersky Lab, сообщили в пресс-службе компании.

В процессе исследования 42% опрошенных признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше откликов, чем их собственные. Такая же часть респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают меньше, чем они рассчитывали.

Люди приходят в социальные сети с определенными позитивными целями. В частности, 65% респондентов одной из основных целей назвали возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами, для 60% это удобный способ просматривать развлекательные и смешные посты.

Опрос показал, что пользователи чаще всего размещают рассказы о посещенных событиях и вечеринках (43%), а также фотографии из отпуска и позитивную информацию, вызывающую улыбку (по 61%).

Самым главным раздражителем в соцсети пользователи назвали рекламу, которая досаждает 72%.

Еще 59% опрошенных признались, что их расстраивают посты о вечеринках, на которые их не пригласили, а также красивые фотографии друзей из отпуска (45%). 37% пользователей рассказали, что их настроение может ухудшиться даже от своих собственных позитивных воспоминаний. В частности, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее.

17 ноября 2016 года сообщалось, что согласно исследованию датских ученых, отказ от использования социальных сетей делает людей счастливее.

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