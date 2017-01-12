Россия неофициально усилила пропускной режим на границе - ГПСУ
12.01.2017 21:31
В пункте пропуска Троебортное, что на границе с Сумской областью, российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины
Олег Слободян
Сегодня, 12 января, российские пограничники в одном пункте пропуска не пропустили 81 гражданина Украины. Помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в своем Facebook назвал это неофициальным усилением режима пересечения границы.
По его данным, ограничения зафиксированы в пункте пропуска Троебортное, что на границе с Сумской областью.
При этом официальный отказ выдали только шести украинцам, сообщил Слободян.
По словам украинцев, основанием стало якобы отсутствие надлежащего денежного обеспечения.
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