Предупреждение ГСЧС на сегодня: сильный ветер, гололедица, лавины

Сильные порывы ветра ожидаются по всей Украине, кроме востока и частично юга. Также на дорогах страны возможна гололедица

В большинстве областей Украины сегодня, 13 января, ожидается сильный ветер. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Также ГСЧС предупреждает о гололедице на дорогах страны и сильных осадках в Закарпатской области днем.

В Киевской области сегодня на дорогах также ожидается гололедица, днем скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Кроме того, 13-14 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями Укргидрометцентр прогнозирует значительный (III) уровень лавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. При этом в горных районах Закарпатья существует угроза схода снега на дороги.

Ввиду этого ГСЧС призывает граждан воздержаться от походов в горы.

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По информации службы, из-за непогоды с 12:00 12 января в Одесской области закрыто движение для транспортных средств на автодорогах Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжавка и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

12 января 2017 года сообщалось о том, что в Закарпатской области в связи с непогодой временно ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге Мукачево - Львов.

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