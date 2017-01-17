В городском транспорте появятся электронные билеты

Местные органы самоуправления получают полномочия вводить электронные билеты в городском пассажирском транспорте

Верховная Рада разрешила вводить электронные билеты в городском транспорте. За изменения в некоторые законы по поводу введения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте 4121 проголосовали 265 народных депутатов, передает корреспондент ЛІГА.net.

Местные органы самоуправления получают полномочия вводить электронные билеты в городском пассажирском транспорте независимо от формы собственности.

Там, где будет введена автоматизированная система учета оплаты проезда, льготные категории пассажиров должны быть обеспечены электронными билетами.

18 ноября сообщалось, что Львовавтодор подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на получения кредитного финансирования проекта по внедрению электронного билета.

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