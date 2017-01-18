ГСЧС предупреждает о штормовом ветре и сильном тумане

Утром по всей территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, плохая видимость, сказали в ГСЧС

18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в оккупированном Крыму ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает ГСЧС.

Утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма - туман, видимость до 200-500 м.

17 января сообщалось, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли трое граждан, травмированы - 66.

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