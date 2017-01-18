В сиднейском зоопарке спасли детеныша красной панды - фото
В зоопарке Таронга в Сиднее (Австралия) спасли двухмесячного малыша красной панды по кличке Майя. Ее вырастили с помощью суррогатной матери. Фото выложены на странице зоопарка в Facebook.
Майя получила травму шеи, когда ее мать переносила малыша в своей пасти, держа за шею. Работники зоопарка уверяют, что малышка уже выздоравливает и скоро вернется к родителям.
Фото: facebook.com/tarongazoo
7 ноября 2016 года полицейские в австралийском городе Брисбен изъяли у 50-летней женщины детеныша коалы, на которого у нее не было никаких документов.
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