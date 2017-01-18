В сиднейском зоопарке спасли детеныша красной панды - фото

Двухмесячная панда по кличке Майя получила травму шеи, но работники зоопарка уверяют, что она выздоравливает и скоро вернется к родителям

В зоопарке Таронга в Сиднее (Австралия) спасли двухмесячного малыша красной панды по кличке Майя. Ее вырастили с помощью суррогатной матери. Фото выложены на странице зоопарка в Facebook.

Майя получила травму шеи, когда ее мать переносила малыша в своей пасти, держа за шею. Работники зоопарка уверяют, что малышка уже выздоравливает и скоро вернется к родителям.















Фото: facebook.com/tarongazoo

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