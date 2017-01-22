В Днепропетровской области почтили память Сергея Нигояна

Память первого погибшего героя Небесной сотни почтили в его родном поселке Березнуватовка

В поселке Березнуватовка Днепропетровской области почтили память первого погибшего во время Революции достоинства, героя Небесной сотни Сергея Нигояна. Об этом сообщает Радио Свобода.

Почтить память собрались родственники, односельчане, руководитель области, участники Революции достоинства, члены общественных организаций.

Священники отслужили молебен по погибшему. К монументу в честь Нигояна возложили цветы.

Вместе с Нигояном, присутствующие также почтили память его односельчанина, погибшего в АТО, добровольца Артура Миськива, похороненного на этом же кладбище.

Память героя Небесной сотни почтили также в Днепре, в храме Армянской апостольской церкви.

22 января 2014 года от огнестрельных ранений на улице Грушевского в Киеве погиб 22-летний Сергей Нигоян из Днепропетровской области. Он был первым погибшим во время Революции достоинства.

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