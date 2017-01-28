В Запорожской области отравились дети: прокуратура открыла дело
28.01.2017 11:30
Госпитализированы с отравлением дети школьного и дошкольного возраста, которые учились в Марьинском учебно-воспитательном комплексе
Фото: EPA
В Запорожье десять детей госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской прокуратуры.
Прокуратура начала производство.
Госпитализированы семеро школьников с острой кишечной инфекцией и трое детей дошкольного возраста. Все они учились в Марьинском учебно-воспитательном комплексе.
Сейчас состояние здоровья детей стабильное.
В Житомире на протяжении 20-23 января острой кишечной инфекцией заболели 23 ученика гимназии, 17 из них госпитализировали. Причиной отравления стала ротовирусная инфекция.
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