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Численность детей в Украине уменьшилась в два раза с 1991 года

28.01.2017 12:21
Украина сейчас 13-я в рейтинге вымирающих наций, а по показателю рождаемости - на 186 месте
Численность детей в Украине уменьшилась в два раза с 1991 года

С 1991 года численность детского населения в Украине уменьшилась почти вдвое. Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Укринформ.

Сегодня в стране 7,6 миллионов детей. 

Украина находится на 186 месте в мире по рождаемости и на 13-м - по вымиранию нации. 

В интернатах воспитываются 1,5% детей и сироты из них - только 8%. В такие учреждения каждый день попадают 250 детей. 

Минимум 600 тысяч детей живут в неблагополучных семьях.

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