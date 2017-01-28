Численность детей в Украине уменьшилась в два раза с 1991 года

Украина сейчас 13-я в рейтинге вымирающих наций, а по показателю рождаемости - на 186 месте

С 1991 года численность детского населения в Украине уменьшилась почти вдвое. Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Укринформ.



Сегодня в стране 7,6 миллионов детей.



Украина находится на 186 месте в мире по рождаемости и на 13-м - по вымиранию нации.



В интернатах воспитываются 1,5% детей и сироты из них - только 8%. В такие учреждения каждый день попадают 250 детей.



Минимум 600 тысяч детей живут в неблагополучных семьях.



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