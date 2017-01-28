В Луцке полицейские открыли огонь при попытке ограбления банка
В Луцке полицейские охраны открыли огонь, чтобы задержать вооруженных правонарушителей. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции.
Двое злоумышленников пытались ограбить банк и когда увидели полицейских начали стрелять. При этом они угрожали гранатой, но позже оказалось, что она была не боевая.
Правоохранители применили табельное оружие. Нарушителей доставили в больницу с ранениями ног. Полицейские не пострадали.
Открыто уголовное дело по факту разбоя.
Задержанными оказались 19-летний и 22-летний жители Луцкого района. Они повредили банкомат в тамбуре отделения банка и пытались украсть из него деньги.
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