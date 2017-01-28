Уникальная операция: женщина в Канаде 6 дней прожила без легких
Жительница Канады прожила 6 дней без легких, на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации, прежде чем ей нашли донорский орган. Такая операция была проведена впервые в мире в больнице Торонто, сообщает CNN.
Ранее оба легких удаляли только на время операции по пересадке.
Пациентке диагностировали тяжелое наследственное заболевание муковисцидоз. Его спецификой является то, что продукты желез внешней секреции сгущаются и плохо выводятся, что приводит к их застою, образованию кист, фиброзу желез и инфекционным осложнениям. При этом поражаются дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.
Женщине успешно пересадили донорские легкие. После длительной реабилитации она ходит, водит автомобиль и, в целом, чувствует себя вполне удовлетворительно.
Вместе с тем риск поражения желудочно-кишечного тракта и других органов остается.
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