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Убийство в Овидиополе: подозреваемого нашли повешенным в СИЗО

28.01.2017 13:10
По информации местных СМИ, подозреваемый в умышленном убийстве женщины и ее ребенка покончил с собой сегодня утром
Убийство в Овидиополе: подозреваемого нашли повешенным в СИЗО
Фото: od.npu.gov.ua

Подозреваемый в убийстве женщины и ее двухлетней дочери в Овидиополе покончил с собой в одесском СИЗО. Об этом сообщила прокуратура Одесской области. 

Сегодня утром врачи констатировали смерть заключенного. 

Открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.112 УКУ (умышленное убийство) с пометкой - самоубийство и по ч.1 ст.120 УКУ (доведение до самоубийства). 

Предварительно, смерть наступила от механической асфиксии шеи после повешения на покрывале. 

С 4 января подозреваемый был в одиночной камере по требованию областной прокуратуры.

29 декабря в Овидиополе мужчина поджег частный дом после совершенного в нем двойного убийства. В доме были найдены обезглавленные тела 42-летней женщины и двухлетнего ребенка. 

Досудебное расследование осуществлялось по п.1, 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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