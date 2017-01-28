Убийство в Овидиополе: подозреваемого нашли повешенным в СИЗО

По информации местных СМИ, подозреваемый в умышленном убийстве женщины и ее ребенка покончил с собой сегодня утром

Подозреваемый в убийстве женщины и ее двухлетней дочери в Овидиополе покончил с собой в одесском СИЗО. Об этом сообщила прокуратура Одесской области.



Сегодня утром врачи констатировали смерть заключенного.

Открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.112 УКУ (умышленное убийство) с пометкой - самоубийство и по ч.1 ст.120 УКУ (доведение до самоубийства).

Предварительно, смерть наступила от механической асфиксии шеи после повешения на покрывале.

С 4 января подозреваемый был в одиночной камере по требованию областной прокуратуры.

29 декабря в Овидиополе мужчина поджег частный дом после совершенного в нем двойного убийства. В доме были найдены обезглавленные тела 42-летней женщины и двухлетнего ребенка.

Досудебное расследование осуществлялось по п.1, 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

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