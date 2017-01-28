В Гондурасе полиция посадила в тюрьму петуха: фото

Петух стал причиной конфликта между двумя мужчинами, живущими по соседству

В Гондурасе полиция посадила петуха в тюрьму после того как он стал причиной ссоры двух соседей, которая едва не закончилась убийством. Об этом сообщает Daily Mail.

Птица регулярно перебиралась на участок соседа своего хозяина. Мужчина стал жаловаться на то, что петух забирается на его дерево и оттуда кричит.

После того, как в ходе одной из ссор прозвучала угроза убийством, соседи вызвали полицию.





Фото: tiempo.hn

Стражи порядка, вместо того, чтобы арестовывать людей, забрали с собой петуха и посадили его за решетку, пока повздорившие соседи не помирятся.

Попавшие в интернет снимки заключенного под стражу петуха взбудоражили пользователей соцсетей.





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