В Лондоне анархисты захватили дом экс-менеджера Газпрома: фото

Сквоттеры захватили 5-этажный особняк российского олигарха Андрей Гончаренко и устроили там приют для бездомных

В Лондоне группа сквоттеров-анархистов заняла пустующий 5-этажный особняк российского олигарха Андрея Гончаренко, бывшего менеджера Газпрома, и использует его в качестве приюта для бездомных. Об этом сообщает The Guardian.

Сквоттеры - Автономная нация анархистов-либертариев, известная как ANAL - сказали, что они вошли в здание через открытое окно 23 января и разместили там около 25 бездомных людей.





Том Фокс, один из сквоттеров, отметил: "Это преступление, что существует так много бездомных людей и в то же время так много пустых зданий. Наша оккупация акцентирует внимание на этой несправедливости".





Согласно официальным данным, в Британии более 200 тысяч домов пустуют в течение более шести месяцев.

Сообщается, что бездомные были рады предложению заселиться в дом олигарха.





Фото: theguardian.com

Представители Гончаренко, компания MCA Shipping Ltd, базирующаяся в Гибралтаре, подали иск в суд. Слушание назначено на 31 января.

Дом является одним из четырех зданий, приобретенных Гончаренко в течение трех лет. Его стоимость оценивается в £15 млн.

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