Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в Закарпатье

В связи с ожидаемой оттепелью, осадками и таянием снега на реках Закарпатской области возможно постепенное повышение уровней воды

В Закарпатской области в связи с погодными условиями в ближайшие дни ожидается повышение уровней воды в реках. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно сообщению, 3-6 февраля вследствие ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния на реках Закарпатья возможно постепенное повышение уровней воды.



"Ожидается постепенное разрушение ледового покрова (преимущественно на реках равнинной территории области), ледоход, возле мостов и на участках сужения русел - образование заторов льда со скоротечными повышениями уровней воды на 0,5-1,5 м без негативных последствий", - говорится в сообщении.



1 февраля 2017 года, согласно прогнозам синоптиков, в Украине ожидается небольшое потепление. На востоке температура воздуха ночью составит до -19, днем - минус 8 мороза, на западе - до -7 ночью, днем - до +3, в центре - до -11 ночью, днем - до -3 градусов, на севере - до -14 ночью, днем - до шести градусов мороза.



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