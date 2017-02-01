Кабмин удвоил денежную помощь семьям погибших участников Майдана

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что члены семей погибших участников Революции достоинства в 2017 году получат 320 тысяч гривень

Кабинет Министров вдвое повысил одноразовую денежную помощь семьям погибших и пострадавшим участникам Революции достоинства. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"Речь идет о том, что членам семей, смерть которых связана с участием в массовых акциях, раньше мы платили 100-кратный размер прожиточного минимума, теперь мы платим его в 200-кратном размере. Тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, мы платили в 50-кратном размере прожиточного минимума, а теперь - в 100-кратном. Соответственно средней тяжести - было 25, стало 50. Лицам, получившим легкие телесные повреждения - 30-кратный размер прожиточного минимума", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Таким образом, по данным министра, члены семей погибших участников Майдана в 2017 году получат 320 тысяч гривень, получившие тяжкие телесные повреждения - 160 тысяч, повреждения средней тяжести - 80 тысяч, легкие телесные повреждения - 48 тысяч гривень соответственно.

29 июня 2016 года Кабинет министров выделил около 29 млн гривень на помощь пострадавшим и семьям погибшим на Майдане.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.