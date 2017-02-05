Вятрович: Историческое примирение с Польшей надо деполитизировать

Глава Института национальной памяти считает, что в вопросе исторического примирения Украины и Польши свое слово должны сказать историки, а не политики

Тему исторического примирения между Украиной и Польшей нужно "максимально деполитизировать" и сейчас свое слово должны сказать историки и общественность. Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Укринформ.

"Все, что нужно было со стороны политиков в этой сфере уже сделано в прошлом. И каждый раз поднимать тему взаимного прощения на политическом уровне - это только дискредитировать вообще саму идею примирения", - заявил он.

Вятрович напомнил, что в 2003 году взаимные заявления на уровне президентов Украины и Польши, а также парламентов двух стран уже прозвучали.

По мнению главы УИНП, сейчас проблему можно разделить на два аспекта: историки должны продолжать дискуссии, "приближающие нас к истине", а общественность должна работать в контексте взаимного примирения.

"В ином случае результатов не будет. Потому что в этом конфликте, когда мы говорим о польско-украинском конфликте, не было ни одной стороны, которая была бы только жертвой: обе стороны были одновременно и жертвами и теми, кто совершал преступление", - подчеркнул Вятрович.

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Речь идет о трагических событиях на Волыни, взгляд Украины и Польши на которые отличается. Украина считает винными обе стороны. В Польше же ответственность возлагают на украинскую стороны и в частности на УПА.

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление по делу о дани памяти жертвам геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг. 432 депутата проголосовали за то, чтобы признать Волынскую трагедию геноцидом, 10 польских депутатов воздержались.

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