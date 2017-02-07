В сеть попали кадры полета над северным сиянием: видео
Пассажиры самолета в небе над Канадой наблюдали прямо с борта лайнера северное сияние.
Один из пассажиров самолета снял редкое природное явление на видео, передает ABC в Facebook.
На видео показана игра и переход света от желтого к различным оттенкам зеленого. Эти цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе.
"Лучшего развлечения в полете я еще никогда не получал", - рассказал пассажир самолета о впечатлениях от увиденного.
Северное сияние - свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:35
-
10:00
-
вчера
18:24
-
10:08
-
08:41
Новости партнеров
- 46077
- 44455
- 41783
- 38445
- 26621