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В сеть попали кадры полета над северным сиянием: видео

07.02.2017 09:10
На видео показана игра и переход света от желтого к различным оттенкам зеленого. Эти цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе
В сеть попали кадры полета над северным сиянием: видео
Скриншот с видео facebook.com/ABCNews

Пассажиры самолета в небе над Канадой наблюдали прямо с борта лайнера северное сияние.

Один из пассажиров самолета снял редкое природное явление на видео, передает ABC в Facebook.

На видео показана игра и переход света от желтого к различным оттенкам зеленого.  Эти цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе.

"Лучшего развлечения в полете я еще никогда не получал", - рассказал пассажир самолета о впечатлениях от увиденного. 

Северное сияние - свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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