В сеть попали кадры полета над северным сиянием: видео

На видео показана игра и переход света от желтого к различным оттенкам зеленого. Эти цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе

Пассажиры самолета в небе над Канадой наблюдали прямо с борта лайнера северное сияние.

Один из пассажиров самолета снял редкое природное явление на видео, передает ABC в Facebook.

На видео показана игра и переход света от желтого к различным оттенкам зеленого. Эти цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе.

"Лучшего развлечения в полете я еще никогда не получал", - рассказал пассажир самолета о впечатлениях от увиденного.

Северное сияние - свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.