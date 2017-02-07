В трех областях из-за непогоды ограничено движение транспорта

Ограничения введены в Закарпатской, Хмельницкой и Черкасской областях. В то же время в Житомирской области ранее действовавшие ограничения сняты

В трех областях Украины в связи с резким ухудшением погодных условий временно ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на ряде автодорог. Об этом со ссылкой на информацию Укравтодора сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



В Черкасской области по-прежнему действует временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, введенное с 10:30 6 февраля 2017 года на трех автодорогах общего пользования: М-05 Киев - Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360), Н-01 Киев - Знаменка (км 123 + 850 - км 241 + 622), Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).



В Закарпатской области в связи с переливом воды временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демечи, км 18+000 (участок дороги 150-200 метров через реку Латорица). На месте установлены дорожные знаки запрета движения и направления объезда.



Также ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения в Хмельницкой области.

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Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предотвращения аварий с 07:00 до 10:00 7 февраля ограничен въезд в Киев для тяжеловесных транспортных средств. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отмечают в ГСЧС.



В то же время в Житомирской области по состоянию на 20:00 6 февраля было восстановлено движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

Ранее сегодня сообщалось о том, что 7-8 февраля в Украине ожидается значительное похолодание.



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