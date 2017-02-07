Социологи выяснили, что больше всего раздражает украинцев

Самый большой стресс украинцы испытывают из-за войны, социально-политической нестабильности в стране, коррупции и собственного финансового состояния

Наименьший ежедневный уровень стресса у украинцев вызывают семейные отношения, профессиональная деятельность и внешнее окружение, наибольший - война и военная угроза, социально-политическая нестабильность в стране, коррупция и собственное финансовое состояние. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, проведенного с 1 по 10 декабря 2016.

Согласно опросу, половина опрошенных оценивают материальное положение своей семьи как удовлетворительное. Лишь 15% считают, что имеют более или менее достаточно средств для жизни. В то же время треть заявляет о своей бедности. Тех, кто называет себя бедным, больше на Востоке, среди старших лиц, крестьян, респондентов с плохим состоянием здоровья и с низким уровнем образования.

Что касается жилищно-бытовых условий, то чуть меньше половины опрошенных оценивают их как средние, более трети - как комфортные, каждый пятый - как плохие. О наихудших жилищно-бытовых условия чаще заявляли жители Востока и Юга. Чем выше уровень образования респондентов и чем выше уровень доходов, тем лучше они оценивают собственные жилищные условия, заявили социологи.

Только 18% респондентов оценивают свое социальное положение как высокое. Половина относит себя к среднему положения. Зато четверть считают, что принадлежат к низшим слоям общества. Таких людей больше на Востоке, среди старших и среди бедных.

Около трети респондентов считают, что их профессия имеет высокий престиж, около половины - средний, четверть - низкий.

В результате исследования было опрошено трудоспособное население Украины (мужчины - 18-65 лет, женщины - 18-60 лет). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составила1580 респондентов. Ошибка в расчетах не должна быть более 2,5%.

23 декабря 2016 сообщалось, что согласно проведенного Киевским международным институтом социологии опроса, счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастными или скорее не счастливыми.

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