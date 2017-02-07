Пресс-центр: Конкурс по отбору судей в ВСУ - мнение адвокатов

Адвокаты рассказали о трудностях, с которыми столкнулись кандидаты в ходе конкурса на должности судей ВСУ, и предоставили свои рекомендации

Проблемные вопросы конкурса по отбору кандидатов в судьи в новый Верховный Суд Украины обсудили сегодня во время круглого стола представители адвокатского сообщества, члены Общественного совета добропорядочности, ученые. Мероприятие, организованное Ассоциацией адвокатов Украины, состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Вице-президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош отметила, что в целом проведение конкурса является позитивным для формирования независимой судебной ветви власти. Однако, по ее словам, наблюдались и определенные недостатки, "которые стали серьезным препятствием для того, чтобы были соблюдены все принципы и все идеи, которые закладывались с тем, чтобы сформировать действительно новый и независимый Верховный Суд".

В свою очередь, президент ААУ Олег Рачук подчеркнул, что Ассоциация адвокатов Украины не будет стоять в стороне от процессов, которые происходят в отрасли. "Мы будем держать руку на пульсе, и будем защищать интересы каждого адвоката", - сказал он, добавив, что участие адвокатов в конкурсе вызвало определенные вопросы у адвокатского сообщества.

Адвокат, член правления ВОО "Ассоциация адвокатов Украины", ЮБ "София" Александр Поливодский считает, что процесс формирования судейских кадров, в целом судебная реформа, во-первых, должны вызывать доверие у профессионалов и общества. А, во-вторых, их целью должно стать привлечение к работе в судебных органах квалифицированных специалистов, которые бы имели хорошую репутацию, академическую подготовку и т.д.

Он напомнил, что от имени ААУ было сделано два заявления относительно адвокатов и ученых, в которых акцентировалось внимание на том, что процедура конкурса должна быть прозрачной и понятной. "Назначение судей - это первый шаг, который показывает, какой должна быть система и какими должны быть люди, которые в этой системе работают, и будут работать", - сказал Александр Поливодский.

"Так, как будут назначены судьи, так будет работать и судебная система. Если процедура и т.д. будут вызывать доверие, доверие будут вызывать и судьи, которые будут назначены, и судебная система в целом", - добавил он.

В ходе мероприятия были перечислены конкретные вопросы, касающиеся требований при отборе кандидатов. В частности, речь шла о необходимости подтверждения адвокатского 10-летнего судебного стажа, подачи финансовых документов относительно подтверждения адвокатского стажа, вопросы, касающиеся адвокатской тайны при подготовке и подаче документов и т.д.

"Я думаю, что есть много вопросов относительно того, как подтверждать свой стаж, и спорных неоднозначных вопросов. Однако, и мы подчеркивали это в наших заявлениях, все сомнения должны были бы толковаться на этом этапе в пользу граждан, которые подают заявления. И, в связи с этим, нужно, чтобы принималось большее количество (заявлений) достойных кандидатов, которые бы потом отсеивались после оценивания", - уверен Александр Поливодский.

Член Общественного совета добропорядочности (ОСД) Сергей Верланов обнародовал статистические данные относительно конкурсного отбора. По его данным, всего на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) было размещено 1436 сообщений, из которых соответствующие заявления были представлены 846 кандидатами. По результатам полученных документов 653 кандидата были допущены к конкурсу. Из них 463 судьи, остальные - адвокаты, ученые и лица с совокупным опытом.

При этом, почеркнул он, для адвокатов и ученых решить процедурные вопросы подачи документов оказалось сложнее, чем судьям. "Потому что на судей работает, во-первых, государственная машина, во-вторых те, кто знает эту систему, приблизительно понимают, что судья за свой карьерный путь десятки раз заполнял аналогичные документы", - сказал он.

Тем не менее, подчеркнул Сергей Верланов, профессиональное сообщество оценивает конкурс позитивно, поскольку для Украины это беспрецедентный шаг. В частности, среди кандидатов 11% - адвокаты и 13% - ученые. "В любом случае это является достижением", - подытожил он.

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