USD:  27.20  27.65   EUR:  28.95  29.78  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Билеты на Евровидение должны начать продавать уже в феврале

08.02.2017 01:47
АМКУ отменил тендер на услуги по продаже билетов, но организаторы обещают сделать все возможное, чтобы быстро решить эту ситуацию
Билеты на Евровидение должны начать продавать уже в феврале

Билеты на Евровидение-2017 должны поступить в продажу уже в феврале, несмотря на требование Антимонопольного комитета отменить уже проведенную процедуру закупки услуг по продаже билетов. Об этом сказал заместитель генерального директора Национального общественного телевидения Павел Грицак, передает UA:Перший.

Грицак заверил, что решение АМКУ будут выполнять.

"Мы не можем сказать, что согласны с этим решением. Поэтому ищем варианты решения ситуации, которая сложилась, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом и не будем принимать решений без согласования с ними", - сказал замглавы НОТУ.

Уже идет активная работа, чтобы билеты поступили в продажу в феврале, хотя в прошлые годы их начинали продавать и в марте, отметил Грицак.

Ранее Антимонопольный комитет установил, что предложение победителя ЧП В Тикет не соответствовало требованиям.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 