Астрономы США обнаружили прожорливую черную дыру
Американские астрономы обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет. Об этом сообщает Nature Astronomy.
Ученый Дачен Лин из университета Нью-Гемпшира сказал, что он и его команда случайно наткнулись на этот космический объект, когда наблюдали за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы.
Черная дыра оказалась в центре созвездия и поглощает все на своем пути.
Ее активность очень велика, поскольку она затягивает много планет и космический мусор.
Астрономы считают, что она признана самой прожорливой во Вселенной.
Своих жертв дыра уничтожает постепенно.
"Звезда, которая оказалась в плену черной дыры, увеличивает свою яркость, перед тем, как погаснуть навсегда", - отмечается в сообщении.
4 января сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о запуске новой миссии под названием IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.
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