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Астрономы США обнаружили прожорливую черную дыру

08.02.2017 08:57
Активность черной дыры очень велика, поскольку она затягивает много планет и космический мусор
Астрономы США обнаружили прожорливую черную дыру
Фото: NASA

Американские астрономы обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Ученый Дачен Лин из университета Нью-Гемпшира сказал, что он и его команда случайно наткнулись на этот космический объект, когда наблюдали за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы.

Черная дыра оказалась в центре созвездия и поглощает все на своем пути.

Ее активность очень велика, поскольку она затягивает много планет и космический мусор.

Астрономы считают, что она признана самой прожорливой во Вселенной.

Своих жертв дыра уничтожает постепенно.

"Звезда, которая оказалась в плену черной дыры, увеличивает свою яркость, перед тем, как погаснуть навсегда", - отмечается в сообщении. 

4 января сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о запуске новой миссии под названием IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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