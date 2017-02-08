Астрономы США обнаружили прожорливую черную дыру

Активность черной дыры очень велика, поскольку она затягивает много планет и космический мусор

Американские астрономы обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Ученый Дачен Лин из университета Нью-Гемпшира сказал, что он и его команда случайно наткнулись на этот космический объект, когда наблюдали за скоплением галактик NGC 5813 в созвездии Девы.

Черная дыра оказалась в центре созвездия и поглощает все на своем пути.

Ее активность очень велика, поскольку она затягивает много планет и космический мусор.

Астрономы считают, что она признана самой прожорливой во Вселенной.

Своих жертв дыра уничтожает постепенно.

"Звезда, которая оказалась в плену черной дыры, увеличивает свою яркость, перед тем, как погаснуть навсегда", - отмечается в сообщении.

4 января сообщалось, что американское аэрокосмическое агентство NASA заявило о запуске новой миссии под названием IXPE, которая займется изучением высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.

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