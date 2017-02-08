Ученые нашли разгадку аналога Стоунхенджа в лесах Амазонки

Ученые предполагают, что огромные геометрические узоры на почве, напоминающие Стоунхендж, служили ритуальным целям

Коренные народы Южной Америки меняли ландшафт Амазонки на протяжении сотен лет до прихода европейцев на континент. Об этом свидетельствуют найденные учеными новые данные, пишет Science Alert.

Ученым уже известно о существовании 450 геоглифов - огромные выложенные камнями геометрические узоры на почве, которые были обнаружены при вырубку тропических лесов. Они представляли собой прямоугольники, шести - и восьмиугольник, а также концентрические круги.

"Тот факт, что эти стоянки были скрыты в течение многих веков под покровом тропического леса действительно ставит под сомнение идею, что амазонские леса оставались неприкосновенными экосистемами", - говорит археолог из Университета Сан - Паулу в Бразилии Дженнифер Уотлинг.

Ученые предполагают, что геоглифы использовались их создателями для общего собрания и в церемониальных целях - как Стоунхендж в Великобритании.

"Интересно отметить, что формат геоглифов, с внешним рвом и внутренней стенкой корпуса, напоминает формат классического Стоунхенджа", - добавил Уотлинг.

Древесный уголь появился в этих местах примерно 4000 лет назад, что по мнению исследователей значит, что уже в то время для очистки земли древние строители выжигали участки леса.

21 ноября 2016 года британские археологи обнаружили на расстоянии 2,5 километра от Стоунхенджа крупный памятник эпохи неолита.

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