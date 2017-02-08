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Ученые нашли разгадку аналога Стоунхенджа в лесах Амазонки

08.02.2017 12:16
Ученые предполагают, что огромные геометрические узоры на почве, напоминающие Стоунхендж, служили ритуальным целям
Ученые нашли разгадку аналога Стоунхенджа в лесах Амазонки
Фото: EPA

Коренные народы Южной Америки меняли ландшафт Амазонки на протяжении сотен лет до прихода европейцев на континент. Об этом свидетельствуют найденные учеными новые данные,  пишет Science Alert.

Ученым уже известно о существовании 450 геоглифов  - огромные выложенные камнями геометрические узоры на почве, которые были обнаружены при вырубку тропических лесов. Они представляли собой прямоугольники, шести - и восьмиугольник, а также концентрические круги.

"Тот факт, что эти стоянки были скрыты в течение многих веков под покровом тропического леса действительно ставит под сомнение идею, что амазонские леса оставались неприкосновенными экосистемами", - говорит археолог из Университета Сан - Паулу в Бразилии Дженнифер Уотлинг.

Ученые предполагают, что геоглифы использовались их создателями для общего собрания и в церемониальных целях - как Стоунхендж в Великобритании.

"Интересно отметить, что формат геоглифов, с внешним рвом и внутренней стенкой корпуса, напоминает формат классического Стоунхенджа", - добавил Уотлинг.

Древесный уголь появился в этих местах примерно 4000 лет назад, что по мнению исследователей значит, что уже в то время для очистки земли древние строители выжигали участки леса.

21 ноября 2016 года британские археологи обнаружили на расстоянии 2,5 километра от Стоунхенджа крупный памятник эпохи неолита.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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