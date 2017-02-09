USD:  27.10  27.52   EUR:  28.75  29.51  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Синоптики предупреждают о лавинной опасности

09.02.2017 13:45
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы
Синоптики предупреждают о лавинной опасности
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный, третий, уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.

Ранее сообщалось, что  в Украине будут сильные морозы.

Смотрите также: В Украине снегопады, Киев сковали пробки: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 