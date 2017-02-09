Синоптики предупреждают о лавинной опасности
09.02.2017 13:45
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный, третий, уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.
Ранее сообщалось, что в Украине будут сильные морозы.
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