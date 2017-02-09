В оккупированном Крыму началось вещание украинского радио

В эфире пока только первый канал Украинского радио, однако лицензии на вещание получили еще три станции

Первый канал Украинского радио начал вещание на территорию оккупированного Крыма. Сигнал передается с недавно построенной телерадиовышки возле села Чонгар Херсонской области. Об этом сообщает парламентская газета Голос Украины.

Согласно сообщению, на вышке уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудования и мощные 5-киловаттные передатчики.

Вещание ведется в круглосуточном режиме.

В эфире пока только первый канал Украинского радио (100,7 FM), однако лицензии на вещание получили также радио Мейдан (101,4 FМ), Крым Реалии (105,9 FM) и Херсон FM (107,8 FM).

Стоимость проекта составила 4 миллиона гривень.

Издание отмечает, что в зону уверенного приема упомянутых станций попадают Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, город Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК. "Но "поймать" передачи УР-1 уже сейчас можно и в Симферополе. Хотя патриотически настроенные жители Крыма говорят, что именно в Симферополе их уже пытаются глушить", - пишет издание.

Оккупанты обещают не допустить вещания украинских медиа на полуостров и глушить сигнал. В Нацсовете убеждены, что им на это "не хватит телекоммуникационной инфраструктуры".

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