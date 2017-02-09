Почти все радиостанции выполняют закон о квотах - Нацсовет

Обвинения некоторых общественных активистов в том, что закон не выполняется, являются необоснованными, заявили в Нацсовете

Закон об украиноязычных квотах на радио, который вступил в силу 8 ноября 2016 года, выполняют практически все радиостанции. Об этом заявил член Национального совета Сергей Костинский в комментарии Укринформу.

Он отметил, что обвинения некоторых общественных активистов в том, что закон не выполняется, являются необоснованными.

"На сегодня радиоиндустрия, несмотря на обвинения общественных активистов в том, что она не хочет выполнять квоты на украиноязычные песни, на ведение передач на государственном языке, выполняет закон. Наш тотальный мониторинг всех радиостанций - и общенациональных, и региональных, и местных - показал, что все они в целом выполняют нормы закона ", - сказал Костинский.

Он отметил, что зарегистрировано всего 10 случаев нарушения закона. По словам Костинского, один вопрос на сегодняшнем заседании перенесли для выяснения обстоятельств проверки, еще один приняли к сведению - мониторинг зафиксировал признаки нарушения, а проверка показала, что нарушений нет.

9 февраля по результатам внеплановых проверок радиовещателей Нацсовет применил штрафные санкции к компаниям УК Телевидение и радиовещание Ютар (KISS FM), ООО Телерадиокомпания Шансон (Радио Шансон), ООО ТРК Ирта (ИРТА), ООО Телерадиокомпания Маяк, Телерадиокомпания Скифия (Европа Плюс Днепр), ООО Радио Новая волна (М FM), ООО Телерадиокомпания Симон (Радио сто шесть и шесть), ООО Телерадиоиздательская компания Мастер (ВЕСТИ.РАДИО).

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