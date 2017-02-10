На взятке задержали прокурора Днепропетровской прокуратуры - СБУ

Правоохранители утверждают, что прокурор требовал $1,6 тыс взамен на то, что он поддержит в суде обвинительный акт без лишения свободы

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали на взятке юриста одной из Днепропетровский местных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации правоохранителей, прокурор требовал 1,6 тыс долларов от подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Взамен он должен был поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы.



Прокурора задержали около одного из районных судов во время получения денег.



Открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 УК.

Читайте также: В Киеве таможенник попался на взятке в $6 тысяч



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.