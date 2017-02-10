На взятке задержали прокурора Днепропетровской прокуратуры - СБУ
Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали на взятке юриста одной из Днепропетровский местных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, прокурор требовал 1,6 тыс долларов от подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Взамен он должен был поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы.
Прокурора задержали около одного из районных судов во время получения денег.
Открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 УК.
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