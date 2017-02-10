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На взятке задержали прокурора Днепропетровской прокуратуры - СБУ

10.02.2017 04:57
Правоохранители утверждают, что прокурор требовал $1,6 тыс взамен на то, что он поддержит в суде обвинительный акт без лишения свободы
На взятке задержали прокурора Днепропетровской прокуратуры - СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали на взятке юриста одной из Днепропетровский местных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По информации правоохранителей, прокурор требовал 1,6 тыс долларов от подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Взамен он должен был поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы. 

Прокурора задержали около одного из районных судов во время получения денег.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 УК.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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