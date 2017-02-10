Канал National Geographic будет доступен на украинском языке

Отныне в Украине станут доступны еще четыре канала: два итальянских и два латвийских

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о том, что отныне в Украине станут доступны еще четыре канала, а передачи National Geographic Channel будут доступны на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Доступными в Украине станут итальянские телеканалы Novela TV и Water Planet. Канал Novela TV (в форматах SD и HD) будет круглосуточно транслировать фильмы на польском языке, а Water Planet - познавательные программы, также на польском языке.

Также в стране появятся латвийские спортивные телеканалы Sport 1 (Baltic) и Sport 2 (Baltic), программы которых можно смотреть на русском, украинском и английском.

"Во всех программах нет передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмов, демонстрации которых запрещено на территории Украины, а также рекламы", - говорится в сообщении Нацсовета.

9 февраля 2017 года сообщалось, что Нацсовет по ТВ оштрафовал ряд радиостанций за несоблюдение квоты на трансляцию украинских песен и ведения программ на государственном языке.

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