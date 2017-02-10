Сотрудников киевского главка подозревают в миллионных хищениях

Прокуратура подозревает сотрудников ГУ Нацполиции Киева в том, что они ежемесячно присваивали половину средств, предназначенных для выплат полицейским

Прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и в сотрудничестве с руководством Нацполиции разоблачила Должностных лиц столичного главка полиции в присвоении почти 10 млн гривень, которые предназначались для выплаты полицейским. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители подозревают задержанных в организации преступной группы в составе должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета, а также одного из полков особого назначения киевского главка полиции.

Досудебное расследование установило, что "участники этой группы ежемесячно присваивали половину средств, предназначавшихся для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения ГУ НП Украина в Киеве", сообщает пресс-служба.

Пятерых подозреваемых задержали после разделения ими средств в размере 240 тысяч гривень, сообщает прокуратура.

Задержанных подозревают в незаконном обогащении почти 10 млн гривень.

"В настоящее время в помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ НП Украины в Киеве и по месту жительства фигурантов производства проводятся обыски...Прокуратура намерена также провести аудит всех начислений, проведенных указанными служащими за предыдущие периоды", - говорится в сообщении.

Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), а также ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

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