В Одессе избили главу районного совета

Полиция рассматривает версию нападения в корыстливых целях; у потерпевшего забрали сумку с деньгами, документами и личными вещами

10 февраля в Одессе неизвестные избили главу Раздельнянского райсовета Феликса Сигала. Об этом сообщает управление Национальной полиции.



Около 21:00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, забрали сумку, где были деньги, документы и личные вещи, и уехали с места происшествия на машине.



У Сигала закрытая черепно-мозговая травма, рана головы, сотрясение мозга, перелом ребер.



Нападение произошло возле жилого комплекса.



Информация внесена в реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 187 УК (разбой).



Рассматривается версия корыстливых мотивов преступления.

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