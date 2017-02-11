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В Одессе избили главу районного совета

11.02.2017 16:27
Полиция рассматривает версию нападения в корыстливых целях; у потерпевшего забрали сумку с деньгами, документами и личными вещами
В Одессе избили главу районного совета
Феликс Сигал (фото - Думская)

10 февраля в Одессе неизвестные избили главу Раздельнянского райсовета Феликса Сигала. Об этом сообщает управление Национальной полиции.

Около 21:00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, забрали сумку, где были деньги, документы и личные вещи, и уехали с места происшествия на машине. 

У Сигала закрытая черепно-мозговая травма, рана головы, сотрясение мозга, перелом ребер.

Нападение произошло возле жилого комплекса.

Информация внесена в реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 187 УК (разбой). 

Рассматривается версия корыстливых мотивов преступления.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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