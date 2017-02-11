В Одессе избили главу районного совета
10 февраля в Одессе неизвестные избили главу Раздельнянского райсовета Феликса Сигала. Об этом сообщает управление Национальной полиции.
Около 21:00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, забрали сумку, где были деньги, документы и личные вещи, и уехали с места происшествия на машине.
У Сигала закрытая черепно-мозговая травма, рана головы, сотрясение мозга, перелом ребер.
Нападение произошло возле жилого комплекса.
Информация внесена в реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 187 УК (разбой).
Рассматривается версия корыстливых мотивов преступления.
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