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В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 дельфинов: фото

12.02.2017 15:28
По мнению экспертов, причина инцидента может быть связана с нападением акулы на дельфинов
В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 дельфинов: фото
Фото: RNZ / Tracy Neal
На берег Южного острова в Новой Зеландии еще около 200 дельфинов выбросились на берег. Причиной этого могло стать нападение акулы. Об этом сообщает Naked Science.

Ранее на берег выбросились 400 черных дельфинов.

"Половина из них - это особи, которых ранее удалось спасти. Пока что с уверенностью говорить о причинах происшествия рано, однако, по мнению экспертов, оно может быть связано с нападением акулы. В пользу этой версии свидетельствуют раны, найденные на теле одного из дельфинов. Они небольшие, но относительно свежие", - отмечает издание. 

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Сам инцидент произошел в 11 км от того места, где накануне выбросились на берег четыре сотни черных дельфинов. 

Он стал одним из самых массовых случаев суицида млекопитающих за последние десятилетия. Спасатели уже сняли с мели около сотни дельфинов: животные продолжают оставаться в бухте, а люди пытаются указать им правильное направление движения. Большая же часть млекопитающих, попавших в западню, погибла.

По мнению ученых, причиной выбрасывания на берег 400 гринд могли стать подводные акустические системы военных кораблей. 
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11 февраля сообщалось, что в Новой Зеландии волонтеры сумели спасти более ста китов из 400 особей, выбросившихся на берег позавчера.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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