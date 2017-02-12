В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 дельфинов: фото

По мнению экспертов, причина инцидента может быть связана с нападением акулы на дельфинов



Ранее на берег выбросились 400 черных дельфинов.



"Половина из них - это особи, которых ранее удалось спасти. Пока что с уверенностью говорить о причинах происшествия рано, однако, по мнению экспертов, оно может быть связано с нападением акулы. В пользу этой версии свидетельствуют раны, найденные на теле одного из дельфинов. Они небольшие, но относительно свежие", - отмечает издание.









Сам инцидент произошел в 11 км от того места, где накануне выбросились на берег четыре сотни черных дельфинов.





Он стал одним из самых массовых случаев суицида млекопитающих за последние десятилетия. Спасатели уже сняли с мели около сотни дельфинов: животные продолжают оставаться в бухте, а люди пытаются указать им правильное направление движения. Большая же часть млекопитающих, попавших в западню, погибла.



По мнению ученых, причиной выбрасывания на берег 400 гринд могли стать подводные акустические системы военных кораблей.









11 февраля сообщалось , что в Новой Зеландии волонтеры сумели спасти более ста китов из 400 особей, выбросившихся на берег позавчера.





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