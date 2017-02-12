В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 дельфинов: фото
12.02.2017 15:28
По мнению экспертов, причина инцидента может быть связана с нападением акулы на дельфинов
Фото: RNZ / Tracy Neal
На берег Южного острова в Новой Зеландии еще около 200 дельфинов выбросились на берег. Причиной этого могло стать нападение акулы. Об этом сообщает Naked Science.
Ранее на берег выбросились 400 черных дельфинов.
"Половина из них - это особи, которых ранее удалось спасти. Пока что с уверенностью говорить о причинах происшествия рано, однако, по мнению экспертов, оно может быть связано с нападением акулы. В пользу этой версии свидетельствуют раны, найденные на теле одного из дельфинов. Они небольшие, но относительно свежие", - отмечает издание.
Сам инцидент произошел в 11 км от того места, где накануне выбросились на берег четыре сотни черных дельфинов.
По мнению ученых, причиной выбрасывания на берег 400 гринд могли стать подводные акустические системы военных кораблей.
Ранее на берег выбросились 400 черных дельфинов.
"Половина из них - это особи, которых ранее удалось спасти. Пока что с уверенностью говорить о причинах происшествия рано, однако, по мнению экспертов, оно может быть связано с нападением акулы. В пользу этой версии свидетельствуют раны, найденные на теле одного из дельфинов. Они небольшие, но относительно свежие", - отмечает издание.
Сам инцидент произошел в 11 км от того места, где накануне выбросились на берег четыре сотни черных дельфинов.
Он стал одним из самых массовых случаев суицида млекопитающих за последние десятилетия. Спасатели уже сняли с мели около сотни дельфинов: животные продолжают оставаться в бухте, а люди пытаются указать им правильное направление движения. Большая же часть млекопитающих, попавших в западню, погибла.
По мнению ученых, причиной выбрасывания на берег 400 гринд могли стать подводные акустические системы военных кораблей.
11 февраля сообщалось, что в Новой Зеландии волонтеры сумели спасти более ста китов из 400 особей, выбросившихся на берег позавчера.
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