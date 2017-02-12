Медики выяснили, что нельзя делать после приема еды
В процессе наблюдений медики выяснили, что нельзя делать людям после еды. Об этом сообщает Вестник здоровья.
"Важен не только рацион питания человека, но и дальнейшее времяпровождение после завтрака, обеда и ужина. Многие привычки людей негативно отражаются на их состоянии здоровья. В большинстве случаев от неправильного образа жизни страдает пищеварительная система", - отметили специалисты.
Во время проведения испытаний врачи выяснили, что нельзя делать людям после еды.
Специалисты утверждают, что после потребления основной пищи не рекомендуется загружать желудочно-кишечный тракт фруктами. Не нужно запивать еду большим количеством чая или фруктов.
Пешие прогулки, по мнению экспертов, следует проводить спустя 15-20 минут после приема пищи.
Сотрудники из клинического центра сообщили, что после и до употребления еды нельзя принимать горячую ванну.
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