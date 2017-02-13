Ученые: в Италии просыпается супервулкан, который грозит Европе
13.02.2017 11:30
Ученые считают, что всей Европе грозит масштабная катастрофа в виде извержения супервулкана, поскольку в последнее время земная кора не активна
Фото: скриншот видео
Ученые из Италии и Франции изучили спящий вулкан, расположенный недалеко от Неаполя, на территории Флегрейских полей, и обнаружили первые признаки неизбежного пробуждения. Об этом сообщает АН.
"Оказалось, что под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением. Извержение может навсегда изменить европейский континент", - отмечается в сообщении.
Последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тысяч лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев.
"Оказалось, что под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением. Извержение может навсегда изменить европейский континент", - отмечается в сообщении.
Последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тысяч лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев.
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