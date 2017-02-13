Ученые: в Италии просыпается супервулкан, который грозит Европе

Ученые считают, что всей Европе грозит масштабная катастрофа в виде извержения супервулкана, поскольку в последнее время земная кора не активна



"Оказалось, что под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением. Извержение может навсегда изменить европейский континент", - отмечается в сообщении.



Последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тысяч лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев.









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