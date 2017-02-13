USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ученые: в Италии просыпается супервулкан, который грозит Европе

13.02.2017 11:30
Ученые считают, что всей Европе грозит масштабная катастрофа в виде извержения супервулкана, поскольку в последнее время земная кора не активна
Ученые: в Италии просыпается супервулкан, который грозит Европе
Фото: скриншот видео
Ученые из Италии и Франции изучили спящий вулкан, расположенный недалеко от Неаполя, на территории Флегрейских полей, и обнаружили первые признаки неизбежного пробуждения. Об этом сообщает АН.

"Оказалось, что под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением. Извержение может навсегда изменить европейский континент", - отмечается в сообщении.

Последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тысяч лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев.


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 