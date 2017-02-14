Внутренняя миграция в Украине: где хотят работать переселенцы

Самыми привлекательными для работы и жилья являются ТОП-5 крупнейших городов Украины: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр (56% голосов опрошенных)

Больше половины "белых воротничков" готовы к переезду в пределах страны. Наибольшее количество внутренних мигрантов - из регионов зоны АТО, а также близлежащих областей. А наиболее привлекательными для работы являются самые крупные города Украины. Такие результаты исследования Международного кадрового портала hh.ua обнародовала руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

Многие украинцы в поисках интересной и высокооплачиваемой работы готовы поменять место жительства. И если переезд заграницу требует получения рабочей визы или разрешения на работу, то миграция внутри страны упрощается отсутствием необходимости оформлять сопроводительные документы. Рост числа внутренних мигрантов также обусловлен ситуацией на востоке страны.

По данным опроса hh.ua, больше половины офисных сотрудников выразили готовность к переезду в пределах Украины.

Только четверть опрошенных категорически отрицают идею о переезде. И еще 20% на данный момент не могут однозначно ответить на вопрос.

Наибольшее количество внутренних мигрантов - из регионов зоны АТО, а также близлежащих областей (Харьковской, Запорожской, Днепропетровской). За ними идут западные регионы. Меньше всего желающих переехать в другой регион среди жителей центральных областей и, конечно же, столицы.





Самыми привлекательными для работы и жилья являются ТОП-5 крупнейших городов Украины: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр (56% голосов опрошенных).





Каждый пятый-шестой респондент рассматривает как вариант переезда только столицу.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в декабре 2016 года. В опросе приняли участие 1390 респондентов из разных регионов Украины.

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