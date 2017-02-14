Воробьев посмертно награжден орденом Хмельницкого I степени

Президент подписал указ о присвоении скоропостижно скончавшемуся ректору университета нацобороны Украины Геннадию Воробьеву высокой госнаграды

Генерал-полковник Геннадий Воробьев, скоропостижно скончавшийся позавчера на рабочем месте, посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого I степени. Соответствующий указ "за выдающиеся личные заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украины, самоотверженное служение народу, образцовое и безупречное исполнение воинского долга" подписал президент Петр Порошенко.

"Больно, что такие люди идут именно сейчас. Спасибо за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о Вас навсегда останется в наших сердцах ", - отметил глава государства.

В 2009-2014 годах генерал Воробьев с позывным "Свободный" занимал должность командующего Сухопутных войск ВСУ. 16 января 2014-го он отказался выполнять приказ о применении силы к участникам Майдана, а с началом российской агрессии против Украины, будучи первым замначальника Генштаба, разрабатывал военные операции, в том числе под Дебальцево.

"В целом более двух лет войны он прослужил непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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11 февраля 2017 года генерал-полковник Геннадий Воробьев, который с 16 февраля 2014-го был первым заместителем генштаба ВСУ, умер в своем рабочем кабинете ректора Национальной академии обороны. Ранее генерал-полковник был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом За мужество III степени, многими медалями и знаками отличия Минобороны и других силовых структур государства.

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