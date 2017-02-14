Больше половины "белых воротничков" флиртуют на работе - опрос

Две трети "белых воротничков" сказали, что примут или проигнорируют ухаживания коллеги противоположного пола в зависимости от симпатии/антипатии

Даже на работе есть место кокетству и флирту. Большинство "белых воротничков" оказывают знаки внимания коллегам противоположного пола. Как относятся мужчины и женщины к офисному флирту рассказала LIGA.net руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Мащенко.

Согласно результатам опроса Международного кадрового портала hh.ua, проведенного специально ко Дню влюбленных, больше половины "белых воротничков" признались, что флиртуют на работе. Как и ожидалось, чаще оказывают знаки внимания коллегам противоположного пола именно мужчины. Интересно, что флиртуя на работе, представители сильной и прекрасной половины преследуют разные цели.

Для женщин это скорее игра, развлечение в рабочее время. Мужчины утверждают, что таким образом выражают свою симпатию понравившейся коллеге.

Большинство из тех, кто не флиртует на работе, утверждают, что им не свойственно такое поведение. Четверть опрошенных ответили, что еще не нашли объект своего внимания. И только 6% стесняются или боятся осуждения коллег.





Как показывают данные опроса, чаще всего офисные работники оказывают знаки внимания коллегам одного ранга. Однако 8% мужчин и 12% женщин позволяют себе флиртовать с руководителем. А один из двенадцати опрошенных заигрывает даже с клиентами.

Большинство "белых воротничков" не видят в офисном флирте ничего плохого. Почти две трети считают, что флирт не мешает тогда, когда он уместный - не обременяет участников и не заставляет испытывать неловкость. При этом мужчины больше склонны считать, что это помогает разрядить обстановку и улучшить отношения, тогда как женщины в два раза чаще говорили о том, что флирт на работе приводит к непониманию и неловким ситуациям.





Как же будут реагировать мужчины и женщины, если коллега противоположного пола начнет с ними флиртовать? Две трети "белых воротничков" примут или проигнорируют ухаживания в зависимости от симпатии/антипатии. Каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина ответят взаимностью на знаки внимания со стороны коллеги. Еще 6% мужчин и 15% женщин проигнорируют такое поведение. Также респонденты предлагали свои варианты возможной реакции:

улыбнусь в ответ;

приму флирт, но не буду отвечать взаимностью и переведу разговор на другую тему;

корректно поставлю на место;

пресеку такое поведение;

постараюсь объяснить, что это неуместно;

все будет зависеть от настроения.





Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в январе 2017 года. В опросе приняли участие 558 респондентов из разных регионов Украины.

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