Ученые сказали, что помогает снизить уровень стресса
Новое исследование ученых из Университета Карнеги-Меллона показывает, что люди, состоящие в браке, имеют более низкие уровни гормона кортизола, который часто называют гормоном стресса. Об этом сообщает Вестник здоровья.
Этот гормон регулирует большое количество изменений в организме, включая уровень глюкозы в крови, иммунный ответ и уровни воспаления.
Предыдущие работы также выявили, что люди в браке являются более здоровыми, чем те, кто развелся или овдовел.
Специалисты изучили образцы слюны, собранные у более чем 500 здоровых взрослых людей в возрасте от 21 года до 55 лет.
Они обнаружили, что состоявшие в браке участники имели более низкие уровни кортизола, чем люди, которые никогда ранее не состояли в браке.
"Команда экспертов также сравнила ежедневные изменения уровней кортизола у каждого добровольца. Как правило, уровень кортизола достигает своего пика в крови по утрам и снижается в течение дня. Люди, имевшие супруга, продемонстрировали более быстрое сокращение уровней кортизола, что, в свою очередь, связано с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также более длительной продолжительностью жизни среди онкологических пациентов", - отмечается в сообщении.
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"Повышенные уровни кортизола обусловлены длительным стрессом и могут нарушить способность организма контролировать воспаление", - считают ученые.
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