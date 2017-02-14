Ученые сказали, что помогает снизить уровень стресса

Люди в браке являются более здоровыми, чем те, кто развелся или овдовел, говорят ученые

Новое исследование ученых из Университета Карнеги-Меллона показывает, что люди, состоящие в браке, имеют более низкие уровни гормона кортизола, который часто называют гормоном стресса. Об этом сообщает Вестник здоровья.

Этот гормон регулирует большое количество изменений в организме, включая уровень глюкозы в крови, иммунный ответ и уровни воспаления.

Предыдущие работы также выявили, что люди в браке являются более здоровыми, чем те, кто развелся или овдовел.

Специалисты изучили образцы слюны, собранные у более чем 500 здоровых взрослых людей в возрасте от 21 года до 55 лет.

Они обнаружили, что состоявшие в браке участники имели более низкие уровни кортизола, чем люди, которые никогда ранее не состояли в браке.

"Команда экспертов также сравнила ежедневные изменения уровней кортизола у каждого добровольца. Как правило, уровень кортизола достигает своего пика в крови по утрам и снижается в течение дня. Люди, имевшие супруга, продемонстрировали более быстрое сокращение уровней кортизола, что, в свою очередь, связано с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также более длительной продолжительностью жизни среди онкологических пациентов", - отмечается в сообщении.

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"Повышенные уровни кортизола обусловлены длительным стрессом и могут нарушить способность организма контролировать воспаление", - считают ученые.

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