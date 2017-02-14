Астрономы США обнаружили 117 новых экзопланет
Ученые Калифорнийского университета обнаружили 117 ранее неизвестных экзопланет, основываясь на данные, полученные за последние 20 лет с помощью телескопа HIRES в обсерватории Кека на Гавайях. Об этом говорится в сообщении The Astronomical Journal.
Телескоп может фиксировать гравитационные колебания, вызванные вращением планет вокруг своих звезд.
"Мы представили список из 117 планет-кандидатов , которые не упоминались среди возможных", - отмечается в сообщении.
Список составлен основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд.
"Существование 50 космических тел было установлено с определенной долей уверенности, требующей дополнительной проверки", - говритяс в сообщении.
Сегодня астрономы подтвердили существование 3563 экзопланет.
8 февраля специалисты обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:57
-
15:38
-
15:40
-
15:15
-
15:08
Новости партнеров
- 56934
- 36565
- 28567
- 26270
- 14728