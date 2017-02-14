Астрономы США обнаружили 117 новых экзопланет

Список составлен на основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд

Ученые Калифорнийского университета обнаружили 117 ранее неизвестных экзопланет, основываясь на данные, полученные за последние 20 лет с помощью телескопа HIRES в обсерватории Кека на Гавайях. Об этом говорится в сообщении The Astronomical Journal.

Телескоп может фиксировать гравитационные колебания, вызванные вращением планет вокруг своих звезд.

"Мы представили список из 117 планет-кандидатов , которые не упоминались среди возможных", - отмечается в сообщении.

Список составлен основе анализа сигналов, которые не являются следствием вращения или активности звезд.

"Существование 50 космических тел было установлено с определенной долей уверенности, требующей дополнительной проверки", - говритяс в сообщении.

Сегодня астрономы подтвердили существование 3563 экзопланет.

8 февраля специалисты обнаружили большую черную дыру, которая поглощает космические объекты в созвездии Девы уже в течение 11 лет.

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