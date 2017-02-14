Только 35% украинцев готовы терпеть трудности ради реформ - опрос

Как показывают результаты опросов, в декабре 2014 года готовых терпеть материальные трудности ради успеха реформ было больше - 45%

Чуть больше трети украинцев (35%) готовы терпеть снижение уровня своей жизни ради конечного успеха реформ (из них 11% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 24% - не более года). Об этом свидетельствуют результаты проведенных с 2014 по 2016 годы опросов фонда Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В свою очередь, каждый третий не может терпеть дальше, потому что его материальное положение невыносимо уже сейчас, а каждый четвертый - потому что не верит в успех реформ. Треть населения, которая согласна определенное время терпеть материальные трудности ради реформ, остается стабильной с июля 2015 года. Но в декабре 2014 года готовых терпеть было больше - 45%.

Главными двигателями реформ население считает правительство (33.5%), президента (29.5%), общественные организации, волонтеров (23%), страны Запада (21%), население (19%). По сравнению с июлем 2015 года почти вдвое выросли надежды на страны Запада как на двигатель украинских реформ.

Наибольшее сопротивление проведению реформ в Украине, по мнению граждан, оказывают олигархи (50%) и чиновники (50%). В пятерку тормозов граждане зачислили правительство (31%), политические силы, образующие коалицию в Верховной Раде (27%), президента (26%).

Если сравнить с июлем 2015 года, граждане значительно меньше стали воспринимать нынешнее правительство как тормоз реформ (предыдущее правительство - 51,5%, нынешнее - 31%). Уменьшилась в общественном сознании и негативная роль политических партий, которые образуют коалицию большинства в парламенте (в июле 2015 году ее воспринимали как тормоз 44,5%, в декабре 2016-го - 27%), а также снизился негатив в отношении правоохранительных органов: как тормоз реформ их воспринимали в июле 2015 года 21%, в декабре 2016-го - 11%.

Лучшим балансом отношения граждан в контексте влияния на проведение реформ могут похвастаться общественные организации и волонтеры: 23% опрошенных считают, что они способствуют реформам, и только 1% - что они сопротивляются им. Существенно вырос положительный баланс в отношении роли стран Запада в проведении реформ: с +9 до +19%. Наиболее отрицательный баланс влияния на реформы у государственных чиновников (-47%) и олигархов (-44%). В негативе также влияние России (-15%), политических сил, которые образуют большинство в Верховной Раде (- 12%), а также оппозиционных (-12%), правоохранительных органов (- 7%).

Общенациональные опросы были проведены фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова (19-24 декабря 2014, 22-27 июля 2015 и 16-20 декабря 2016) и с Киевским международным институтом социологии (15-25 декабря 2015). Каждый раз было опрошено около 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышала 2,3%.

24 марта 2015 года сообщалось, что больше половины украинцев не готовы терпеть материальные трудности ради анонсированных и проводимых правительством реформ.

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